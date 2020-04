Anche Mattarella passerà la Pasqua da solo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che trascorrerà la Pasqua in solitudine a causa delle restrizioni imposte per l’epidemia da coronavirus. Mattarella ha diffuso sabato un messaggio di auguri, ribadendo l’importanza di rispettare le regole decise dal governo per l’epidemia anche nei prossimi giorni. In un passaggio del discorso, ha detto:

Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me.

Mattarella ha 78 anni ed è stato eletto Presidente della Repubblica nel gennaio del 2015 e pochi giorni dopo si è trasferito al Quirinale, il palazzo dove si trova la residenza del Presidente della Repubblica. Lì, Mattarella, vive da solo (senza contare ovviamente il personale di servizio): sua moglie, Marisa Chiazzese, è morta nel 2012. I suoi tre figli vivono a Roma.