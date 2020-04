Le notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) sono in apertura su tutti i giornali di oggi, con le ipotesi sul prolungamento delle restrizioni che secondo alcuni giornali saranno prorogate per altri quindici giorni in tutta Italia, mentre altri prevedono una differenziazione fra le varie regioni. Il Sole 24 Ore intervista il ministro dell’Economia Gualtieri sull’applicazione del decreto con gli aiuti alle imprese presentato lunedì sera in una conferenza stampa, il Giornale e la Verità criticano il governo per non averne ancora pubblicato il testo definitivo, il Manifesto e il Riformista titolano sulla decisione del governo di chiudere i porti per contrastare la diffusione dell’epidemia, Libero si occupa delle morti nelle case di riposo, e il Fatto segue le indagini sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro.