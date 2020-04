Conte dice che senza gli Eurobond ognuno dovrà fare per sé

Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato lungamente dell’esigenza che l’Unione Europea si doti di nuovi strumenti fiscali ed economici per affrontare la crisi legata al coronavirus. Conte ha fatto in particolare riferimento ai cosiddetti Eurobond, i titoli di stato emessi dall’Unione Europea che potrebbero essere usati per finanziare misure di emergenza, alla cui introduzione la Germania è contraria (come altri paesi del Nord Europa).

Conte ha argomentato che l’Europa potrà uscire dalla crisi in fretta solo aiutando ora i paesi più in difficoltà, sostenendo che danni profondi all’economia italiana si tradurrebbero in danni altrettanto profondi all’economia tedesca, visti i legami che ci sono tra i due paesi e tra tutte le principali economie europee. Se l’Europa non interverrà, ha detto Conte, i paesi europei dovranno fare da soli, ma questo comporterà l’uso di risorse molto maggiori: