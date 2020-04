La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle ipotesi sulle date in cui potrebbero essere rimosse le prime restrizioni decise per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus (SARS-CoV-2), che dovrebbero riguardare inizialmente le aziende. Repubblica titola invece sull’inchiesta sulle morti al Pio Albergo Trivulzio, il Sole 24 Ore si occupa delle modalità di attuazione del decreto per gli aiuti economici alle imprese, e il Manifesto e il Fatto aprono sulla mancata estensione della zona rossa ai comuni di Alzano Lombardo e Nembro nei primi giorni della diffusione dell’epidemia.