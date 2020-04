Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha annunciato che donerà l’equivalente di un miliardo di dollari in un fondo contro il coronavirus

Jack Dorsey, CEO e co-fondatore di Twitter, ha annunciato che donerà l’equivalente di un miliardo di dollari in un fondo contro il coronavirus. Dorsey lo ha annunciato oggi su Twitter, spiegando di avere trasferito in un fondo apposito circa 19 milioni di azioni di Square, l’altra azienda di cui è CEO, del valore di circa 997 milioni di dollari (corrispondente più o meno a un terzo del suo patrimonio personale, secondo le stime di Forbes). Dorsey ha promesso di tenere aggiornato un elenco delle varie donazioni che farà il suo fondo in un documento pubblico.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020