La Federazione Italiana Pallacanestro ha dichiarato concluso il campionato di Serie A di basket

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha dichiarato concluso il campionato di Serie A di basket a causa dell’emergenza legata al coronavirus. La FIP in un comunicato ha scritto che la decisione è arrivata anche in considerazione della «determinazione della Lega Basket Serie A [l’organizzatrice del campionato] di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione». Il presidente della federazione Giovanni Petrucci ha detto a Sky Sport che lo scudetto non verrà assegnato.

La Lega Basket Serie A, a seguito dell’annuncio della federazione, ha scritto in un comunicato che «prende atto della decisione della Federazione di dichiarare la chiusura anticipata del campionato 2019/20», invitando le squadre a impegnarsi nella programmazione della prossima stagione insieme alla Lega.

