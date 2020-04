Le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani relative al coronavirus (SARS-CoV-2) sono i provvedimenti sui quali stanno lavorando il governo italiano e l’Unione Europea per aiutare l’economia, le ipotesi sulla chiusura dell’anno scolastico e gli esami di maturità, le difficoltà di reperire i dispositivi sanitari di protezione, e le accuse fra il presidente della regione Lombardia Fontana e il governo sulla gestione della crisi, mentre Repubblica ricorda le vittime per l’epidemia fra gli operatori sanitari e il Dubbio e il Riformista titolano sul detenuto morto a Bologna per il coronavirus.