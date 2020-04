In Friuli Venezia Giulia sarà obbligatorio usare mascherine e guanti monouso nei negozi di generi alimentari e nei mercati all’aperto. Lo stabilisce un’ordinanza firmata venerdì dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. L’ordinanza ha inoltre prorogato fino al 13 aprile le regole già approvate in passato, tra cui il divieto per più di un membro dello stesso nucleo familiare di accedere contemporaneamente ai negozi (salvo esigenze di accompagnamento), la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali (salvo farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di sosta autostradali) e il divieto di fare attività sportiva all’aperto.