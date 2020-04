State pensando di rimettervi a studiare?

È vero che, in questi giorni di isolamento a casa, molti hanno a disposizione più tempo di quanto ne avessero prima, ma non è detto che tutti abbiano voglia di impiegarlo con semplici passatempi. Alcuni infatti si stanno chiedendo come cambieranno le cose e quali difficoltà lavorative dovranno affrontare nei prossimi mesi: pensieri che lasciano spazio a molto altro. Per chi si trova in questa situazione, iniziare un percorso di formazione professionale online potrebbe essere un buon modo, oltre che per passare il tempo, anche per fare qualcosa di attivo e concreto in risposta alle proprie incertezze sul futuro.

Tra i centri di formazione che nelle ultime settimane hanno spostato la loro didattica interamente online, c’è Icotea, un istituto accreditato dal ministero dell’Istruzione, che attraverso una piattaforma online di e-learning permette a tutti gli iscritti di accedere ai materiali dei corsi, caricare i propri elaborati e fare i test di valutazione a risposta multipla da casa e negli orari che preferiscono. A ciascun iscritto inoltre viene affidato un tutor disponibile via mail per tutta la durata del percorso didattico.

Tra i corsi che si possono seguire con Icotea ci sono master annuali e biennali, corsi di laurea, corsi di specializzazione e perfezionamento, corsi di aggiornamento, corsi per certificazioni informatiche e linguistiche e corsi singoli di breve durata. Molti sono interessanti per varie categorie di professionisti, tra cui avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, geologi, agronomi, assistenti sociali e membri del personale sanitario.

Abbiamo fatto una selezione, divisa per durata e con l’indicazione del tipo di crediti (CFP professionali, CFU universitari o ECM per le professioni sanitarie) offerti. Chi vuole sapere quanti punti può ottenere in vista di concorsi e graduatorie, trova informazioni più dettagliate sul sito di Icotea, al link indicato per ciascun corso. Chi vuole iscriversi può farlo sempre alla pagina del corso a cui è interessato e iniziare “a frequentare” già dal giorno successivo all’iscrizione.

Master annuali e biennali

Master sui DSA/BES/metodo ABA

È un master di specializzazione biennale che prevede l’apprendimento del Metodo ABA per persone con autismo e delle modalità di lavoro per persone con i cosiddetti bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). È rivolto a psicologi, docenti, logopedisti, pedagogisti, altre professioni nell’ambito della cura e dell’istruzione e in generale a laureati triennali o quinquennali in qualsiasi area disciplinare. Qui, tutti i dettagli.

Durata: 24 mesi, 3000 ore

Crediti: 120 CFU, 50 ECM

Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

È un master annuale rivolto a liberi professionisti, insegnanti e altre persone che lavorano in scuole pubbliche e private, che vogliono conoscere le problematiche di apprendimento e imparare a usare strumenti e tecniche per aiutare gli studenti nel superamento delle difficoltà con la didattica. Qui per saperne di più.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 24+36 CFU, 50 ECM, 45 CFP

Corso per mediatore familiare

Quella del mediatore familiare è la figura che accompagna i coniugi nella fase di separazione e di divorzio sia da un punto di vista emotivo, per esempio nelle decisioni relative all’affidamento dei figli, che da un punto di vista pratico, come nella divisione dei beni e nell’assegnazione della casa coniugale. È rivolto a persone in possesso di una laurea in una delle seguenti aree: umanistica, sociologica, psicologica, pedagogica, sociale, giuridica, sanitaria, educativa. Qui altre informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 50 ECM, 45 CFP, 24+36 CFU

Master in metodologia ABA

È un master annuale di primo livello per l’apprendimento dell’Applied Behavioral Analysis, l’analisi comportamentale applicata, un metodo molto usato nella relazione con persone con disturbi dello spettro autistico, per aiutarle a imparare nuove cose. Qui altre informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 24+36 CFU, 50 ECM, 20 CFP

Master sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e sulla personalizzazione dell’apprendimento

Quando si parla di BES in ambito scolastico ci si riferisce agli studenti che necessitano di una particolare attenzione per varie ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua, contesti familiari difficili. Questo master annuale è rivolto a docenti e aspiranti docenti, a psicologi, pedagogisti e altri professionisti che intendono acquisire competenze e metodologie specifiche per affiancare studenti con bisogni educativi speciali. Qui si possono trovare maggiori informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 24+36 CFU, 50 ECM, 20 CFP

Corso di formazione per educatore professionale socio-pedagogico

Da gennaio 2017 la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico viene conferita solo a chi è in possesso di una laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. Fino al 2020, tuttavia, anche coloro che sono in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 possono acquisire questa qualifica superando un corso intensivo di formazione. Il corso di Icotea si rivolge proprio a queste persone. Per saperne di più bisogna andare qui.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 60+16 CFU, 50 ECM

Master in gestione del burnout e del cyberbullismo

È un master annuale di primo livello e fornisce le conoscenze e le capacità necessarie a gestire i casi di burnout e stress lavoro-correlato nel contesto scolastico, oltre che le dinamiche interpersonali che incorrono tra vittime e autori di atti di bullismo e cyberbullismo. Si rivolge a docenti, psicologi, educatori, pedagogisti e laureati. Qui per maggiori informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 24+36 CFU, 50 ECM

Master in psicologia giuridica e criminologia

È un master annuale di primo livello rivolto a chi lavora in ambito giudiziario, investigativo, carcerario e della sicurezza, ma è aperto a laureati in qualsiasi area disciplinare. Qui c’è tutto quello che c’è da sapere.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 60 CFU, 50 ECM

Master in sicurezza e gestione ambientale

Si rivolge a persone con una laurea in ambito tecnico, sanitario, scientifico o ambientale, a insegnanti e dirigenti d’istituto, e approfondisce vari aspetti del tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri e nella pubblica amministrazione, da un punto di vista normativo, tecnico e psicologico. Qui, tutto quello che c’è da sapere.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 60 CFU, 50 ECM, 20 CFP

Master in mediazione penale minorile, familiare e sociale

Il corso serve a specializzare, nell’ambito della mediazione, le competenze dei professionisti che a qualsiasi titolo nel sistema dei servizi pubblici e del privato sociale si occupano di situazioni conflittuali in ambito familiare. Il corso si rivolge e si adatta alle esigenze di aggiornamento di tre tipi di professionisti: assistenti sociali (CFP 40+5 crediti deontologici), professionisti sanitari (ECM 50), pedagogisti ed educatori (50 CFP). Per approfondire, qui ci sono tutte le informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Master di economia e diritto: gestione delle risorse umane

È un master annuale di primo livello rivolto a professionisti che vogliono specializzarsi nell’organizzazione, nella gestione e nel coordinamento delle risorse umane per aziende, imprese, strutture pubbliche, istituzioni ed enti locali, enti di formazione e aggiornamento professionale. Qui ci sono maggiori informazioni.

Durata: 12 mesi, 1500 ore

Crediti: 60 CFU, 10 ECM, 20 CFP

Corsi brevi

Corso per mediatore culturale e interculturale

È un corso di formazione rivolto a tutti coloro che hanno un diploma di scuola superiore e vogliono lavorare nella rete di associazioni e realtà che assistono le persone migranti nel loro percorso di integrazione culturale, fornendo un supporto psico-sociale, linguistico, culturale, formativo e burocratico. Qui ci sono maggiori informazioni.

Durata: 100 giorni, 1500 ore

Crediti: CFU 60, CFP 20

Corso di coordinatore per la sicurezza

Si rivolge a liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati interessati a ricoprire la funzione di coordinatore per la sicurezza, obbligatoria nei cantieri edili e nel settore delle costruzioni. Il corso serve per acquisire le competenze necessarie a ricoprire questo ruolo, con particolare attenzione alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori. Qui ci sono tutti i dettagli.

Durata: 30 giorni, 120 ore

Crediti: 20 CFP

Corso di certificatore energetico degli edifici

La certificazione energetica è un tema di grande attualità, in particolare dal giugno 2015, quando sono state aggiornate le direttive sul concetto di edificio a energia quasi zero e sui nuovi standard energetici minimi. Il corso è rivolto a laureati in discipline tecnico-scientifiche come architettura, ingegneria, scienze ambientali, e a geometri e periti industriali, agrari o agrotecnici. Per saperne di più bisogna andare qui.

Durata: 80 ore

Crediti: 20 CFP

Corso di formazione per agenti sportivi

Il corso è rivolto a chi vuole raggiungere una preparazione completa in vista della preparazione all’esame CONI per diventare agente sportivo. Gli agenti sportivi sono professionisti che si occupano della gestione economica e finanziaria di un atleta, con conoscenze che vanno dal diritto dello sport al diritto privato, fino al diritto amministrativo e internazionale. Per accedere è sufficiente avere il diploma di scuola superiore. Per saperne di più, qui ci sono tutte le informazioni.

Durata: 38 giorni, 150 ore

Certificazione linguistica di inglese livello B2

La certificazione per la conoscenza della lingua inglese che si ottiene dopo aver frequentato i corsi di Icotea viene rilasciata da Gatehouse, un ente riconosciuto dal ministero dell’Istruzione, e può quindi essere impiegata nell’ambito di concorsi pubblici ed esami universitari, ma anche a livello internazionale. Per maggiori informazioni: qui.

Durata: 15 giorni, 60 ore

Corsi di aggiornamento

Corso di deontologia per assistente sociale

È un corso di aggiornamento per assistenti sociali iscritti all’albo e consiste in un approfondimento delle norme che chi fa queste professioni dovrebbe conoscere per avere una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei doveri. Per saperne di più, qui ci sono tutte le informazioni.

Durata: 15 ore

Crediti: 15 CFP

Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza

Questo corso serve ai professionisti e ai tecnici già in possesso dell’attestato di “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” che vogliono approfondire la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri. Approfondisci qui.

Durata: 10 giorni, 40 ore

Crediti: 40 CFP

Corso di aggiornamento per mediatore/conciliatore civile

Si rivolge a chi ha già conseguito il titolo di “mediatore civile professionista” e deve frequentare i corsi di aggiornamento professionale obbligatori validi per lo svolgimento regolare della professione. Per saperne di più, qui ci sono tutte le informazioni.

Durata: 7 giorni, 18 ore

Crediti: 18 CFP

Corso di aggiornamento per amministratore di condominio

Si rivolge a tutti coloro che sono già in possesso della qualifica di amministratore di condominio ed è dedicato alle modifiche alla normativa in materia condominiale degli ultimi anni. In particolare, dà ampio spazio agli aspetti strutturali, funzionali e contrattuali, e alla mediazione civile e commerciale.

Durata: 15 ore

Crediti: 15 CFP