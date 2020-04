La MotoGP ha posticipato il Gran Premio di Francia del 17 maggio

La società che gestisce il Motomondiale ha rinviato a data da destinarsi il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans domenica 17 maggio. Il Motomondiale è iniziato lo scorso 8 marzo in Qatar, dove però hanno corso soltanto le classi minori e non la MotoGP. Tutte le gare successive, inizialmente previste tra marzo e aprile, sono state posticipate a causa della diffusione del coronavirus. Dopo il rinvio del Gran Premio di Francia, la prima gara prevista dal calendario è ora il Gran Premio d’Italia del 31 maggio.