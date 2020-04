Le due notizie principali sul coronavirus (SARS-CoV-2) sulle quali titolano tutti i giornali di oggi sono il nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Conte che proroga le attuali restrizioni fino al 13 aprile e il caos del sito dell’INPS per la presentazione delle domande per l’indennità di 600 euro per le partite IVA. Il Manifesto apre invece sulla ricerca di un accordo con l’Unione Europea sugli aiuti per fronteggiare la crisi economica provocata dall’epidemia, il Tempo torna sulla circolare del ministero dell’Interno sulle passeggiate con i figli, mentre i giornali sportivi ipotizzano date per la ripresa del campionato e delle coppe europee.