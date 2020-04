Il torneo di Wimbledon è stato cancellato, nel 2020 non verrà disputato

La 134ª edizione del torneo di Wimbledon, la più antica competizione tennistica al mondo e il terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico, è stata annullata per motivi di salute pubblica legati alla diffusione del coronavirus in Gran Bretagna. Si sarebbe dovuto disputare da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio ma da settimane si parlava di un probabile annullamento. L’organizzazione ha già fatto sapere che la 134ª edizione verrà rinviata di un anno: si disputerà dal 28 giugno all’11 luglio 2021.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020