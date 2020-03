Le principali notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura sui quotidiani di oggi sono il nuovo decreto per aiutare le persone in difficoltà economica per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, considerato insufficiente da alcuni sindaci, le ipotesi sul prolungamento delle restrizioni attualmente in vigore oltre il 3 aprile, l’andamento dei contagi e dei morti registrati per il virus in Italia, e la diffusione della pandemia negli altri paesi.