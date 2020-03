La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio dalla zona costiera di Wonsan verso l’oceano. Secondo rilevazioni della Corea del Sud, i missili hanno viaggiato per circa 230 chilometri raggiungendo un’altezza massima di 30 chilometri; visto il momento di difficoltà che tutto il mondo sta attraversando a causa della diffusione del coronavirus, il paese ha definito i test particolarmente «inappropriati». Anche il ministro della Difesa giapponese ha confermato che si tratta di missili balistici e ha detto che non sono finiti in territorio giapponese. Si tratta dell’ottavo e del nono missile lanciati in quattro serie di test dall’inizio di marzo.