L’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) occupa sempre tutte le prime pagine dei quotidiani, che oggi titolano sul messaggio video del presidente della Repubblica Mattarella, nel quale ha espresso la solidarietà agli italiani nella situazione di emergenza e sollecitato una decisione rapida da parte dell’Unione Europea sugli aiuti economici, sulla preghiera di Papa Francesco in piazza San Pietro deserta, e sul numero dei morti registrati per il virus in Italia, che ieri hanno raggiunto il dato più alto dall’inizio dell’epidemia.