Il ministero dell’Economia ha pubblicato delle FAQ sulle misure economiche e fiscali per il coronavirus

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato venerdì una pagina di domande e risposte sul lavoro e sulle misure economiche straordinarie adottate a causa dell’epidemia da coronavirus e contenute nel decreto “Cura Italia”. Domande e risposte riguardano tra le altre cose il pagamento degli straordinari per i medici, le modalità di ottenimento di sussidi per i lavoratori autonomi e le misure fiscali adottate per sostenere famiglie e imprese.

Domande e risposte sono consultabili qui.