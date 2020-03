Le principali notizie di oggi sull’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) di cui si occupano i giornali in apertura si concentrano su temi economici: l’intervento del presidente del Consiglio Conte alla Camera nel quale ha annunciato un nuovo intervento a sostegno dell’economia per 25 miliardi, la richiesta dell’Italia e di altri otto paesi dell’Unione Europea, di cui si occuperà oggi il Consiglio UE, di emettere dei “coronabond” per finanziare gli aiuti economici, l’articolo dell’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi sul Financial Times in cui chiede che si aumenti il debito pubblico per sostenere l’economia. Le altre notizie di oggi sono il calo del numero dei morti e dei contagiati rilevati ieri, la notizia della positività del principe Carlo, la febbre del capo della Protezione Civile Borrelli, mentre i giornali sportivi si preoccupano della ripresa del campionato di serie A.