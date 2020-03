Il nuovo decreto del presidente del Consiglio approvato ieri per contrastare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), che prevede un aumento delle sanzioni per chi viola le restrizioni agli spostamenti e consente alle singole regioni di applicare misure più restrittive rispetto a quelle decise dal governo, è in apertura su tutti i giornali di oggi. Le altre notizie sul coronavirus sulle prime pagine sono il rinvio al 2021 delle Olimpiadi Tokyo, la trattativa fra governo e sindacati per evitare gli scioperi minacciati nelle aziende ancora aperte, e l’aumento del numero di morti e contagiati.