Almeno 60 migranti sono stati trovati morti in un camion nel nordovest del Mozambico. Il camion, scrive il New York Times citando fonti locali, arrivava dal Malawi, a nord del Mozambico, e i morti sono stati trovati a un posto di blocco vicino a Moatize, dopo che alcuni agenti di polizia aveva sentito rumori provenire dal suo interno. Il camion era carico di migranti: 14 di loro erano ancora vivi, e saranno messi in isolamento per via delle precauzioni dovute all’epidemia da coronavirus.

È probabile che la principale causa di morte tra le persone all’interno del camion sia stata la carenza di ossigeno e si pensa che la maggior parte di loro arrivasse dall’Etiopia.

Il Mozambico fa parte di una rotta di migranti che porta verso il Sudafrica, uno degli stati più ricchi del continente.