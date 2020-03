Le elezioni regionali in Valle d’Aosta sono state rinviate a data da destinarsi. Avrebbero inizialmente dovuto essere il 19 aprile ed erano già state rimandate una prima volta al 10 maggio per via della diffusione del coronavirus in Italia. Anche la seconda data è stata tuttavia ritenuta inadatta. La nuova data delle elezioni dovrà essere decisa entro il 31 luglio.