Tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi titolano sulle nuove chiusure e sospensioni annunciate dal governo sabato sera per contenere il contagio da coronavirus in Italia. Viene chiusa ogni attività produttiva “che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile, a garantirci beni e servizi essenziali”, e per capire esattamente cosa voglia dire e quali settori siano stati considerati necessari dal governo bisognerà attendere il testo del decreto, che non è ancora disponibile.