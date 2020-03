Sono sempre dedicate alla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) tutte le prime pagine dei giornali, che oggi titolano principalmente sulle nuove restrizioni contenute in un’ordinanza del ministero della Salute che prevede la chiusura di parchi e giardini pubblici e che si possa fare attività fisica all’aperto da soli e nelle vicinanze di casa (restrizioni considerate troppo deboli da alcune regioni), sull’aumento continuo dei morti e dei contagiati, e sulla decisione della Commissione Europea di sospendere il patto di stabilità per consentire ai singoli stati di sostenere l’economia senza i vincoli previsti per il rapporto fra deficit e PIL.