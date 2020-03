È morto il cantante country statunitense Kenny Rogers: aveva 81 anni

È morto a 81 anni Kenny Rogers, cantante statunitense di musica country. Rogers, che si era ritirato nel 2015, era uno dei cantanti più famosi nel suo genere di musica, e alcune delle sue canzoni più note hanno avuto grande successo, soprattutto negli Stati Uniti: tra queste ci sono “The Gambler”, “Lady” e “Islands in the Stream”, quest’ultima cantata insieme a Dolly Parton, altra famosissima cantante country, e scritta dai Bee Gees. Nel corso degli anni Rogers recitò anche in diversi film per la tv e serie televisive.