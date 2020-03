Il coronavirus (SARS-CoV-2) occupa le prime pagine di tutti i giornali di oggi, che nei titoli principali si soffermano sui controlli più severi sui divieti in vigore per i cittadini e sul possibile utilizzo dell’esercito per farli rispettare, sulla prospettiva di maggiori restrizioni per le attività all’aperto e di un prolungamento della chiusura per scuole e negozi, e sul forte aumento del numero dei contagiati accertati a Milano e del numero dei morti registrati in Italia, che ha superato quello dei morti in Cina per il virus.