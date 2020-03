In Russia c’è stato il primo morto risultato positivo al coronavirus

In Russia c’è stato il primo morto risultato positivo al test per il coronavirus (SARS-CoV-2): si tratta di una donna di 79 anni che era stata portata nell’ospedale di Mosca venerdì scorso e che aveva già gravi problemi di salute. Il centro di monitoraggio per l’epidemia del paese ha fatto sapere che le persone con cui la donna ha avuto contatti sono state identificate e sottoposte a osservazione medica. Nessuna di loro ha gravi sintomi.

Finora in Russia, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa nazionale TASS, sono stati individuati 147 casi di coronavirus, la maggior parte dei quali a Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la situazione nel paese è «sotto controllo».