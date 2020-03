I casinò di Las Vegas resteranno chiusi per un mese per via del coronavirus

I casinò di Las Vegas e di tutto lo stato del Nevada, negli Stati Uniti, resteranno chiusi per un mese per via del coronavirus. Lo ha deciso mercoledì il governatore dello stato, Steve Sisolak, che ha approvato diverse misure per contenere la diffusione del virus in Nevada. Tra le altre cose, dovranno rimanere chiuse tutte le attività commerciali “non essenziali” e bar e ristoranti potranno operare solo per le consegne a domicilio.