Il torneo di tennis del Roland Garros è stato rimandato a settembre a causa del coronavirus

Il torneo di tennis del Roland Garros di Parigi è stato rimandato a settembre a causa dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Il Roland Garros, che è il più importante torneo di tennis al mondo che si gioca su terra rossa, era in programma dal 24 maggio al 7 giugno. A causa del virus gli organizzatori hanno deciso di spostarlo dal 20 settembre al 4 ottobre.

