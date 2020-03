Anche oggi tutti i quotidiani seguono in apertura le notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2), che oggi sono principalmente il decreto del governo contenente aiuti economici per 25 miliardi di euro a favore di famiglie, lavoratori, imprese e sistema sanitario, le restrizioni adottate da molti paesi europei per contrastare la diffusione del virus, la giornata negativa delle borse mondiali, e i numeri di morti e contagiati in Italia, la cui crescita di ieri secondo alcuni giornali sembra rallentare leggermente rispetto ai giorni precedenti.