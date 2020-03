Dieci cose che potete farvi portare a casa

In questi giorni di reclusione da coronavirus fare shopping online ha due vantaggi: permette di restare a casa anche se serve qualcosa, e dà una distrazione nei momenti di noia e stress, anche solo limitandosi a “riempire il carrello” o una lista dei desideri.

Il sito di e-commerce ePrice, che è specializzato soprattutto nella vendita di elettrodomestici e apparecchi elettronici, ma non solo, continua a fare spedizioni a casa in tutta Italia: e da qualche giorno ha creato una sezione chiamata “Io resto a casa” che mostra centinaia di prodotti, alcuni in sconto, che possono essere particolarmente utili per passare il tempo a casa. Dai televisori e le console per videogiochi agli attrezzi per fare esercizio fisico, dagli strumenti per fare giardinaggio in terrazzo ai piccoli dispositivi per rendere più comodo il lavoro da casa.

Un ripetitore per il WiFi

Per chi vive in casa con altre persone, ognuna attaccata alla rete WiFi con uno o più dispositivi, e magari qualche stanza più isolata delle altre, potrebbe far comodo. A seconda della velocità di trasmissione ci sono modelli diversi, con diversi prezzi: per le reti con velocità di trasmissione fino a 1300 Mbit/s, ad esempio, si può acquistare il ripetitore universale di FRITZ! 1750E che su ePrice costa 88 euro.

Un tapis roulant o una cyclette

A giudicare dai post sui social network tra le attività casalinghe più apprezzate c’è la cucina, pizza o non pizza. Dato che però stando chiusi in casa facciamo meno movimento è importante – anche per sentirci meglio psicologicamente – trovare un modo per fare esercizio lo stesso, per tenersi in forma e compensare il frequente consumo di manicaretti.

Tapis roulant e cyclette (ma anche ellittiche, per salire di complessità) sono attrezzi di cui esistono modelli molto costosi ma anche altri abbordabili. In generale i tapis roulant costano di più, ma tra i tanti modelli esistenti ce ne sono anche – ad esempio questo, che si attiva semplicemente correndo, senza bisogno di elettricità – piuttosto economici. Un consiglio importante: prima di acquistare un tapis roulant di fascia economica è bene controllare il peso massimo che sopporta, se si ha un fisico massiccio.

Tra le cyclette richiudibili proposte da ePrice c’è ad esempio questo modello di Everlast che pesa 15 chili e che, richiusa, occupa uno spazio di 48 x 40 x 132 centimetri. Costa 200 euro, oltre alla distanza percorsa misura le calorie bruciate, e rileva la frequenza cardiaca attraverso le mani. Ci sono anche altri modelli più economici (anche con un poggiaschiena), ma questa occupa davvero poco spazio.

Pesi e altre cose per fare esercizio

Per chi non ha molto spazio o vuole spendere meno, ci sono molti altri oggetti che possono essere utili per fare esercizio in casa: i pesi e le kettleball (questa da 10 chili, quest’altra da 24), i tappetini da yoga e le palle che si usano a pilates.

I sacchi da boxe sono più costosi, la maggior parte di quelli in vendita su ePrice hanno un prezzo che si aggira intorno al centinaio di euro, e spesso necessitano di uno spazio particolare, così come i tavoli da ping pong da interni, ma sono valide alternative per chi ha una taverna mezza vuota. Altrimenti, con 7 euro si possono comprare una rete, due racchette e tre palline per trasformare un qualsiasi tavolo rettangolare in un tavolo da ping pong.

Un e-reader

Tra i social network e i giornali circolano molti più consigli su libri da leggere del solito e probabilmente il formato più comodo in cui leggerli – e passare dall’uno all’altro se il consiglio in questione non era così affidabile – è quello degli ebook. Per chi non ha un e-reader, ePrice propone il Kobo Clara HD da 8 GB: non è un e-reader di fascia economica, ma nemmeno uno di quelli con più pretese, costa 130 euro. A differenza dei Kindle si può usare anche per leggere ebook in formato EPUB: quindi si può usare, come tutti i KOBO, anche per leggere ebook presi in prestito in biblioteca, nel caso in cui la propria biblioteca sia una delle 5.500 che fanno parte della rete MLOL.

Un sistema di irrigazione

Per chi ha un terrazzo pieno di piante e sta sfruttando l’isolamento in casa per fare giardinaggio e un po’ d’ordine. Questo set da 95 euro di Gardena ad esempio può essere usato per irrigare 7 piante in vaso e 3 fioriere con appositi giocciolatori, collegati a un tubo e a un piccolo “computer per irrigazione” attraverso cui controllare il tutto in modo automatico. Chi invece vuole darsi al giardinaggio ma in casa può sperimentare una piccola serra idroponica per coltivare erbe aromatiche o fiori: funzionano con acqua e luci LED a basso consumo. Quella di TecnoAirSystem costa 184 euro.

Un televisore

Per chi da tempo pensava di dover cambiare televisore, prenderne uno più grande oppure acquistarlo per la prima volta, avendo finora utilizzato solo lo schermo di un computer. Quelli migliori per la qualità dell’immagine sono gli schermi OLED, che costano almeno un migliaio di euro. ePrice propone, a 1.265 euro, questo modello di LG da 55 pollici (circa 71 centimetri di altezza e 123 di larghezza), del 2019, Ultra HD 4K. Altri modelli simili sono il 55B9PLA, sempre di LG, che ha caratteristiche simili ma un po’ meno sofisticate, e venduto e spedito da ePrice costa 1.204 euro, e il più economico Hisense H55O8B, sempre da 55 pollici, che costa 1.076 euro.

Per chi invece pensa di poter accontentarsi di una qualità dell’immagine inferiore e ci tiene a spendere meno e, magari, anche ad avere un televisore con un’aspettativa di vita più lunga, gli schermi LED restano una valida alternativa. Per restare sui 55 pollici, ePrice propone questo modello di Philips, del 2019, formato Ultra HD 4K, a 680 euro. Più grande ma più economico, c’è questo modello di Samsung da 65 pollici: costa 600 euro con il 25 per cento di sconto.

Un abbonamento annuale a PlayStation Plus

Cioè l’abbonamento necessario per giocare online con la PlayStation: offre anche giochi piccoli o non nuovissimi ogni mese, compresi nel prezzo. Sono 60 euro per 12 mesi.

Un portabottiglie

Per ridurre le occasioni in cui si esce, molte persone preferiscono fare spese abbondanti, e dato non si può andare fuori a cena al ristorante, tra le cose che vengono acquistate ci sono anche molte bottiglie di vino. Per chi in casa non sa come tenerle in modo ordinato, ePrice suggerisce questo portabottiglie di Foppapedretti da 48 euro. Ha uno stile sobrio, lo stesso che nonostante le circostanze è bene tenere anche degustando una bottiglia di vino.

Una stampante

Per quelli a cui è venuto in mente che forse preferirebbero averne una a casa quando si è cominciato a parlare del modulo di autocertificazione per spostarsi. Tra le più economiche c’è questa di Epson che fa l’essenziale e costa 50 euro (in offerta) e quest’altra di Canon a 41 euro.

Un termometro

Probabilmente sono in pochi a non averne uno, ma magari c’è chi per stare più tranquillo ne vorrebbe un secondo, o uno diverso per ogni membro della famiglia. Su ePrice si possono comprare anche i termometri: i quelli digitali più semplici costano meno di 10 euro.