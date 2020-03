Negli Stati Uniti, Amazon ha sospeso la gestione di prodotti ritenuti non essenziali

Negli Stati Uniti, a partire da oggi, Amazon ha sospeso la gestione di prodotti ritenuti non essenziali nei propri centri di smistamento. La notizia non è stata confermata ufficialmente ma è stata anticipata da Business Insider, che ha ottenuto la mail che Amazon ha inviato ad alcuni rivenditori per informarli che fino al 5 aprile accetterà di ricevere nei propri centri di smistamento – cioè i magazzini dove vengono catalogati e ordinati i pacchi prima di arrivare a destinazione – soltanto prodotti ritenuti essenziali.

Questa categoria, secondo una sezione del sito di Amazon riservata ai venditori, comprende prodotti per neonati, per la salute e la cura della casa, prodotti di bellezza, alimentari, cibo per animali domestici e componenti industriali. Tutti i prodotti di altre categorie già in viaggio oppure presenti nei centri di smistamento verranno gestiti, ma con una priorità inferiore.

Non è ancora chiaro se Amazon intenda estendere ad altri paesi queste misure.