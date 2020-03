La casa di produzione cinematografica NBCUniversal renderà disponibili online alcuni suoi film attualmente nei cinema

La casa di produzione e distribuzione cinematografica NBCUniversal ha annunciato lunedì che renderà disponibili anche on-demand alcuni suoi film attualmente nei cinema, a causa delle restrizioni per l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) che hanno portato alla chiusura dei cinema in molti paesi del mondo. I primi film a essere disponibili online saranno tre titoli attualmente in programmazione nelle sale statunitensi: The Hunt, Emma e L’uomo invisibile, la cui uscita in Italia – prevista per il 5 marzo – è stata rimandata a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus. Per il momento non è ancora chiaro in quali paesi europei saranno disponibili i film, né in che modo saranno resi disponibili. Universal ha fatto sapere che il “prezzo consigliato” del noleggio dei film sarà di 19,99 dollari (circa 18 euro) per il mercato statunitense e che il noleggio del film durerà 48 ore. Per i mercati stranieri, compreso quello europeo, il prezzo dovrebbe essere equivalente.