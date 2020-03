Le notizie sulla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia e nel mondo sono in prima pagina su tutti i giornali: i titoli di oggi riguardano la bozza del decreto del governo che dovrebbe essere approvato nel Consiglio dei ministri di stamattina contenente le misure economiche a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori della sanità, i numeri di morti e contagiati ancora in aumento, la passeggiata di Papa Francesco a via del Corso a Roma per andare a pregare nella chiesa di San Marcello al Corso, le restrizioni decise da molti paesi europei per contrastare la diffusione del virus, e la morte dell’architetto Vittorio Gregotti.