La Croce Rossa cerca medici, infermieri, OSS e personale sanitario da impiegare nelle aree più colpite dal coronavirus

La Croce Rossa Italiana ha diffuso un avviso per reclutare immediatamente medici, infermieri, OSS (operatori socio-sanitari) e personale sanitario «con disponibilità immediata» da impiegare nelle aree più colpite dal coronavirus. Nell’avviso, che è stato pubblicato anche sul sito del ministero della Salute, non è specificato se si tratti di lavoro volontario o retribuito. Per candidarsi si deve mandare un sms al numero 435 35 35 con specificata la propria qualifica, e poi si verrà ricontattati da un operatore della Croce Rossa.

🔴#COVIDー19, serve personale nelle aree più colpite🔴 🧑‍⚕medici, infermieri, operatori e personale sanitario con disponibilità immediata

📞invia un sms al 435.35.35

👉digita la tua qualifica e sarai ricontattato da un operatore @crocerossa ⤵ https://t.co/I4dEGBAXDH pic.twitter.com/Fn7q3muNyO — Ministero Salute (@MinisteroSalute) March 16, 2020