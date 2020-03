Le prime pagine di oggi sono tutte dedicate alle ultime notizie sul coronavirus in Italia e nel mondo. Si parla in particolare delle nuove regole per rendere sicuri i posti di lavoro di uffici e fabbriche che continueranno a funzionare e di un ospedale d’emergenza che la Lombardia vuole mettere in piedi a Milano. Sui giornali sportivi si parla di cosa ne sarà della Serie A, che per il momento è sospesa ma per cui si discutono ipotesi di prolungamento.