Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e la viceministra all’Istruzione Anna Ascani sono positivi al coronavirus

Il viceministro alla Salute Paolo Sileri e la viceministra all’Istruzione Anna Ascani hanno annunciato di essere risultati positivi al coronavirus. Lo hanno annunciato separatamente sulla propria pagina Facebook. Sono i primi membri del governo italiano a risultare ufficialmente positivi.

Anna Ascani è in isolamento dalla scorsa settimana: ha spiegato che sta bene, nonostante «qualche linea di febbre e un po’ di tosse».

Sileri ha spiegato più estesamente di essere in isolamento da giorni, cioè da quando era entrato in contatto «con un sospetto positivo»: «Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute. Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme. Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari. Tutti stanno bene».

Ascani ha 32 anni e fa parte del Partito Democratico, con cui era stata eletta alla Camera nel 2013. Sileri ha 47 anni, è un chirurgo ed era entrato in politica nel 2018, quando fu eletto al Senato col Movimento 5 Stelle.