Le notizie principali sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura su tutti i giornali di oggi sono il decreto che dovrebbe essere approvato oggi dal governo con provvedimenti per aiutare famiglie e imprese, l’apertura della presidente della Commissione Europea von der Leyen sull’intervento economico da parte dell’Unione Europea per fronteggiare la crisi economica provocata dalla pandemia dopo le dichiarazioni contraddittorie di giovedì della presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di dichiarare lo stato di emergenza dopo le sottovalutazioni dei giorni scorsi, l’arrivo dalla Cina di medici e attrezzature sanitarie per contrastare il coronavirus e la sospensione di tutte le attività sportive nella maggior parte dei paesi.