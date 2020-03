Sono sempre le notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) a occupare le prime pagine dei giornali: i titoli di oggi riguardano le dichiarazioni della presidente della Banca Centrale Europea Lagarde sulle misure per contrastare le conseguenze sull’economia del coronavirus, che invece hanno avuto conseguenze molto negative per la Borsa di Milano soprattutto per le sue parole sullo spread, la nota del presidente della Repubblica Mattarella che ha chiesto alle istituzioni europee solidarietà e non ostacoli, i numeri di contagiati e morti, che ieri hanno superato il migliaio, l’interpretazione di alcune norme contenute nei decreti sulle restrizioni per i cittadini, le proteste nelle fabbriche dei lavoratori che chiedono maggiori tutele per la propria salute e le chiusure di campionati e eventi sportivi in tutto il mondo.