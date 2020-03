Celebripost

La diffusione nel mondo del coronavirus (SARS-CoV-2), con le conseguenti precauzioni per evitarne il contagio, come non stringersi le mani, sta rendendo più frequente un nuovo tipo di saluto che prevede di toccarsi con il gomito o con gli avambracci: lo fanno anche alcune delle persone che valeva la pena fotografare, come la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi e l’allenatore Jose Mourinho. C’è però ancora chi si abbraccia, come LeBron James e Jay-Z, o Millicent Simmonds e Emily Blunt.

Per concludere, c’è Meghan Markle al suo ultimo impegno ufficiale prima di rinunciare ai titoli reali.