Anche la Bundesliga tedesca è stata sospesa fino ad aprile

Dopo Serie A, Liga, Ligue 1 e Premier League, anche la Bundesliga tedesca, uno dei cinque maggiori campionati di calcio europei, ha deciso di sospendere tutte le sue attività con effetto immediato. Il ventunesimo turno non verrà quindi disputato questo fine settimana. La sospensione durerà almeno fino al 2 aprile. Ulteriori informazioni verranno comunicate nei prossimi giorni.

Following current developments in connection with the Coronavirus: The DFL has suspended the 26th Matchday of the Bundesliga and Bundesliga 2. pic.twitter.com/h0W2VtXHG1

