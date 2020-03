Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul nuovo decreto per contrastare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Conte con un messaggio televisivo, che prevede la chiusura in tutta Italia per due settimane di locali e negozi con l’eccezione di alimentari, farmacie e altre attività considerate essenziali. A questa notizia molti associano la decisione del governo su un provvedimento di aiuti economici per 25 miliardi di euro per le conseguenze dell’epidemia e la dichiarazione della pandemia per il coronavirus da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.