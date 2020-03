Le misure adottate dal governo con le restrizioni in tutta Italia per bloccare l’epidemia del coronavirus (SARS-CoV-2) e la richiesta del presidente della regione Lombardia di prendere misure ancora più stringenti consentendo l’apertura solo ai servizi essenziali sono le notizie principali su tutti i giornali, insieme alle ipotesi sulle decisioni del governo a sostegno dell’economia che dovrebbero essere prese oggi e alla situazione sempre tesa nelle carceri italiane. I giornali sportivi titolano sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League dell’Atalanta grazie alla vittoria per 4-3 sul Valencia e sulle ipotesi sulla conclusione del campionato di serie A.