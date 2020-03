Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League sono state annullate e rinviate a data da destinarsi

Inter-Getafe e Siviglia-Roma, partite valide per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, sono state annullate e rinviate a data da destinarsi dopo che Getafe e Roma hanno cancellato i loro viaggi verso Milano e Siviglia per tutelare la salute dei dipendenti. Le partite erano in programma giovedì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove si sarebbe dovuto giocare senza pubblico, e al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. In una conferenza stampa organizzata mercoledì, il presidente del Getafe, Angel Torres Sanchez, aveva detto: «Non capisco il senso di far viaggiare una squadra da una zona a rischio all’altra. Come se in Italia non avessero già contagiati».

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow. 🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020