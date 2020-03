In seguito all’annullamento delle ultime gare, Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci

Dopo l’annullamento delle ultime gare previste dal calendario, la sciatrice italiana Federica Brignone ha concluso al primo posto la classifica generale vincendo la Coppa del Mondo di sci, oltre a quelle di specialità in combinata e nello slalom gigante. Nel corso della stagione Brignone ha vinto cinque prove ed è arrivata sul podio complessivamente undici volte. È diventa in questo modo la prima sciatrice italiana nella storia a vincere la classifica generale della Coppa del Mondo, in una stagione segnata dall’infortunio della campionessa olimpica Sofia Goggia e dal ritiro temporaneo della campionessa in carica Mikaela Shiffrin dopo la morte del padre. Proprio Shiffrin sarebbe dovuta tornare per le ultime gare di Are, che però sono state annullate.

Mi sento fortunata ad essere qui e poter fare il mio lavoro, inseguire il mio sogno e sciare, in questi giorni difficili per il nostro paese!

Io ce la metterò tutta e combatterò con le unghie e con i denti fino… https://t.co/T9T4R4Nnxu — Federica Brignone (@FedeBrignone) March 11, 2020