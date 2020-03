La Danimarca ha annunciato la chiusura di scuole, università e musei per il coronavirus

La prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato nuove restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Fra le altre cose, chiuderanno per due settimane scuole, università e musei, mentre saranno sospesi dal servizio i dipendenti pubblici che non hanno incarichi essenziali. Il quotidiano danese Politiken fa notare che è la prima volta nella storia che un governo danese ha deciso misure del genere. La Danimarca è uno dei paesi europei più colpiti dal contagio: al momento sono stati registrati 514 casi, di cui la gran parte negli ultimi due giorni.