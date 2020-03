La decisione del governo di estendere a tutta Italia le restrizioni già decise sabato scorso per la Lombardia e altre province del nord per contrastare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) è il titolo di apertura di tutti i giornali di oggi; le altre notizie, sempre legate al coronavirus, sulle prime pagine dei quotidiani sono le proteste dei detenuti nelle carceri italiane contro le limitazioni alle visite dei familiari, la giornata negativa delle borse di tutto il mondo, con quella di Milano che ha perso oltre il 10%, e la decisione del governo di bloccare tutte le competizioni sportive in Italia, sospendendo quindi anche il campionato di serie A di calcio.