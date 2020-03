Il coronavirus (SARS-CoV-2) e il decreto presentato sabato notte dal governo per contrastarne la diffusione sono in apertura su tutte le prime pagine di oggi, che si concentrano sui numeri in aumento di morti e contagiati, sulle decisioni delle regioni dell’Italia centrale e meridionale per chi proviene da Lombardia e province del Nord sottoposte a misure più restrittive, sulle proteste dei detenuti nelle carceri, e sulle polemiche nel calcio per la mancata sospensione del campionato. I giornali sportivi, oltre che su quest’ultimo punto, titolano sulla vittoria sull’Inter della Juventus, che torna in testa alla serie A.