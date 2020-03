L’Inter ha ritirato la sua squadra Primavera dalla Champions League giovanile

L’Inter ha deciso di ritirare la sua squadra Primavera dalla UEFA Youth League — l’equivalente giovanile della Champions League — annullando gli ottavi di finale che avrebbe dovuto giocare mercoledì a Firenze contro i francesi del Rennes per salvaguardare la salute di giocatori e dipendenti. La mancata partecipazione alla partita di mercoledì comporterà automaticamente la sconfitta a tavolino per 3-0 e l’eliminazione della squadra allenata da Armando Madonna. Il club ha comunicato inoltre che da oggi la Primavera sospenderà tutte le attività come fatto in precedenza dal resto del settore giovanile.