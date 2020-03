Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein del 22 marzo si correrà senza pubblico

Gli organizzatori del Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, seconda gara del Campionato mondiale 2020, hanno deciso che si correrà come previsto il 22 marzo ma senza pubblico sugli spalti e nelle aree all’interno del paddock “per preservare sicurezza e salute di cittadini, residenti e tifosi”. Il Gran Premio del Bahrein è la seconda gara di Formula 1 a subire modifiche a causa della diffusione nel mondo del coronavirus, dopo il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio della Cina. L’inizio del Campionato mondiale 2020 rimane fissato come da programma nel prossime fine settimana a Melbourne, in Australia.