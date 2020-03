Come funziona adesso per gli spostamenti

Nella notte tra sabato e domenica il governo ha annunciato un decreto che prevede nuove misure molto rigide per contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Le misure estese limitazioni ai movimenti per gli abitanti della Lombardia e di altre 14 province italiane, e sospensioni e restrizioni alle attività commerciali e di aggregazione per tutto il territorio nazionale.

La più importante delle misure del decreto è quella che riguarda gli spostamenti di chi abita o lavora in Lombardia e nelle altre 14 province della zona con le restrizioni più rigide: cioè quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli. Queste aree prendono d’ora in avanti il nome di “zona 1”.

Nonostante il decreto sia piuttosto lungo e contenga diverse misure, ci sono ancora diversi punti non chiari.

Prima cosa: c’è ancora confusione

Le misure che limitano gli spostamenti sono quelle che hanno generato più domande e confusione, sia su come funzioneranno concretamente sia su come saranno applicate e fatte rispettare. La prima cosa da sapere è che non si sa ancora con precisione cosa si potrà e cosa non si potrà fare, perché il testo del decreto si presta a un certo grado di interpretazioni ed è ancora generico.

Il Post ha contattato le questure di diversi capoluoghi di provincia della “zona 1”. Quelle che hanno risposto hanno detto che sono in corso riunioni e tavoli nelle prefetture per definire concretamente come applicare il decreto. La prefettura è l’organo che il governo ha incaricato di far rispettare le misure previste.

Ci si aspetta quindi che nelle prossime ore escano circolari ufficiali per definire più nel dettaglio che conseguenze avrà il decreto, come successo in altri casi di decisioni urgenti prese dal governo: non è ancora chiaro se le circolari saranno diverse da provincia a provincia, o se arriveranno indicazioni dal governo, in particolare dal ministero dell’Interno (a cui fanno capo le prefetture).

Entrare e uscire dalla “zona 1”

Il decreto dice di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori» della “zona 1”, salvo che «per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità» e per «gli spostamenti per motivi di salute».

Conte ha specificato che sono misure diverse da quelle che valevano per le “zone rosse”, cioè la parte del lodigiano e quella intorno a Vo’, che erano state isolate completamente per due settimane. Quello era un «divieto assoluto» di ingresso e uscita, mentre ora l’indicazione è di evitare di entrare e uscire dalla “zona 1”, cosa che comporterà una «ridotta mobilità» (a giudicare dalla formulazione di Conte, non sembra che sia stato emesso nessun “divieto” per spostamenti di questo tipo).

In un video su Facebook, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha spiegato la sua interpretazione del decreto per quanto riguarda le province della sua regione della “zona 1”: chi deve entrare e uscire per ragioni di lavoro potrà farlo, così come potranno entrare e uscire le merci. «Quello che si vuole evitare con questo decreto è quello che è futile: ciò che è necessario lo puoi continuare a fare», ha spiegato Cirio.

In un comunicato, Assolombardia ha scritto che, secondo le prime indicazioni che Confindustria ha ricevuto dal governo, le restrizioni «non determineranno il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomento il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per» la “zona 1”.

Assolombarda dice che la scelta del governo di permettere “comprovate” esigenze lavorative permetterà a chi non può lavorare da casa di continuare ad andare al lavoro: di nuovo, le indicazioni potrebbero essere modificate nelle prossime ore. Per il carico e scarico delle merci, dice Assolombarda, dovranno comunque essere rispettate alcune misure di precauzione per ridurre i contatti.

Una grossa domanda ancora senza risposta è come si dovrà dimostrare di rientrare nei casi in cui è permesso entrare e uscire dalla “zona 1”: sul Corriere della Sera, la giornalista Fiorenza Sarzanini ha parlato di «certificato medico se si tratta di esigenze sanitarie oppure una lettera del datore di lavoro o un documento comprovante l’esigenza lavorativa», ma si tratta per ora di un’informazione al momento non confermata e non ancora chiarita dal governo.

Spostarsi dentro la “zona 1”

Secondo il decreto, e dando per buono ciò che ha detto Conte, per chi deve spostarsi da Milano a Bergamo o da Padova a Treviso, insomma da province diverse della “zona 1”, varranno le stesse regole degli spostamenti in ingresso e uscita dalla zona. Vanno evitati, ma sono consentiti nei tre casi previsti: lavoro, necessità e salute. Valgono le stesse incertezze: non è chiaro come si dovrà dimostrare di rientrare nei casi a cui è consentito.

Per quanto riguarda gli spostamenti ancora più ridotti nella “zona 1”, per esempio quelli a piedi o all’interno del proprio comune, ha risposto in parte Cirio: «Se tu devi uscire di casa per comprare il pane per i tuoi figli potrai farlo. Se devi uscire per andare a prendere il gelato e fare due passi, oggi – vietato non c’è scritto – ma ti viene intimato di evitarlo».

Rientrare a casa

Una cosa che è più chiara dal decreto è che chi attualmente si trova fuori dalle aree della “zona 1”, ma in quelle aree ci vive, potrà rientrare: è consentito tornare «al proprio domicilio, abitazione o residenza». Non è ancora chiaro se sarà necessario esibire dei documenti che lo provino.

Controlli

Conte ha detto che il decreto sarà applicato «dalle forze di sicurezza e di polizia», che «saranno legittimati a fermare i cittadini e a chiedere spiegazioni del perché dello spostamento». Non si sa ancora però come funzionerà: è presumibile che saranno almeno in parte controlli a campione, viste le enormi difficoltà di controllare i confini di un territorio così vasto. Presidiare ogni via di accesso richiederebbe un dispiego di risorse enorme e probabilmente inimmaginabile, perlomeno in breve tempo.

Anche per i treni e gli altri mezzi pubblici vale la stessa incertezza: vale lo stesso discorso per le risorse necessarie per controllare ogni passeggero dei moltissimi treni che entrano e escono ogni giorno dalla “zona 1”. Sul Corriere, Sarzanini parla di «posti di blocco ai caselli autostradali e controlli all’interno degli aeroporti e delle stazioni», ma anche in questo caso si parla di questioni che dovranno essere chiarite ufficialmente dal governo e dalle prefetture.

E le vecchie “zone rosse”?

Formalmente non esistono più: per chi vive nei comuni del lodigiano intorno a Codogno e a Vo’ quindi d’ora in avanti valgono le stesse regole degli abitanti della “zona 1”.