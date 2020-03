Le notizie sulla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) occupano anche oggi le prime pagine di tutti i giornali: la maggior parte titola sul piano di sostegno del governo per gli ospedali che prevede l’assunzione di ventimila fra infermieri e medici per contrastare l’epidemia, le altre notizie principali sono la possibilità per i tribunali di sospendere i processi meno urgenti, l’ipotesi di allargare la zona rossa per altri comuni della Lombardia e di concedere ai prefetti il potere di requisire alberghi per gestire la situazione, la diffusione del contagio in molti paesi europei, e la cancellazione di altri eventi sportivi.